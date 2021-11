Friedhofsgebühren in Moers : Bestattungen werden 2022 teurer

Das Wahlgrab ist in Moers die am häufigsten genutzte Grabart. Foto: dpa/Patrick Seeger

Moers Bei den Pflegepauschalen, den Grabbereitungs- und Benutzungsgebühren, etwa für die Trauerhallen, gibt es entsprechend der Kostenentwicklung ein Plus. Was für ein Wahl- und ein Urnengrab in Moers künftig gezahlt werden muss.

Der Verwaltungsrat der Enni Stadt & Service hat am Montagnachmittag den Weg für neue Abwasser- und Friedhofsgebühren in Moers frei gemacht. Die Gebühren steigen, aber moderat.

Die finale Kalkulation habe den traditionell bereits nach der Sommerpause präsentierten ersten Ausblick auf die Gebührenentwicklung im neuen Jahr bestätigt, sagte Vorstandschef Stefan Krämer in der Sitzung. Nachdem zuvor schon feststand, dass die Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren 2022 stabil bleiben, werde es trotz anhaltend hoher Investitionen in die Sanierung der maroden Infrastruktur bei Kanälen und den letzten Ruhestätten nur ein leichtes Plus deutlich unterhalb der aktuellen Inflationsrate geben, so Krämer. „Danach bleiben diese beiden Gebühren für ein weiteres Jahr bis Ende 2023 stabil.“

Weiter stark vorantreiben will die Enni hingegen die Mobilitätswende in der Grafenstadt. Vorstand Kai Gerhard Steinbrich informierte das Gremium über die bisherigen Aktivitäten der Unternehmensgruppe und den Anspruch, auch in der Elektromobilität am Niederrhein eine führende Rolle einzunehmen. Dafür verspüre Enni politischen Rückenwind, hieß es.

So kündigte Steinbrich auch auf Wunsch des Gremiums weitere Maßnahmen an, die auf einer Machbarkeitsstudie basieren sollen. „Vor dem Hintergrund des enormen Zuwachses der Elektromobilität, durch den sich allein in Moers die Zahl der Zulassungen mit nun mehr als 1100 Elektrofahrzeugen im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat, wollen wir nochmals alles hinterfragen und uns dabei auch externe Beratung einholen.“ Denn obwohl Enni in diesem Bereich bereits sehr aktiv sei, sieht Steinbrich weiteres Potential: „Wir sind überzeugt, dass das Elektrofahrzeug ein wesentlicher Zukunftsbaustein für das Gelingen der Energiewende ist und werden wie schon mit zahlreichen regenerativen Erzeugungsprojekten auch hier die Chancen für Moers und Enni nutzen.“

Nach dem Blick auf die Mobilität von morgen machte das Gremium am Montag einen Haken an die finale Kalkulation für die Abwasser- und Friedhofsgebühren, die nun die Basis für die noch notwendige Entscheidung des Stadtrats im Dezember ist. Hienach fällt das Plus für den mit 200 Kubikmetern Schmutzwasser und einer versiegelten Fläche von 130 Quadratmetern als Berechnungsgrundlage für das Niederschlagswasser veranlagten Musterfall mit jährlich rund 4,50 Euro moderat aus.