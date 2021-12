Rheinisches Schützenmuseum Neuss : Stiftung beruft neue Leiterin für Schützenarchiv

Neuss Im Sommer hat der Vorstand der Stiftung Neuerungen für das Rheinische Schützenmuseum und das angeschlossene Joaph-Lange-Schützenarchiv angekündigt. Es geht um den digitalen Auftritt, eine Neukonzeption für die Dauerausstellung – und neue Köpfe. Damit wurde jetzt die Umsetzung angefangen.

Die Doppelspitze im Rheinischen Schützenmuseum ist wieder komplett. Fast ein Jahr nach dem plötzlichen Tod des Kunsthistorikers Christian Frommert, der seit 2011 das Joseph-Lange-Schützenarchiv geleitet hatte, hat die Stiftung Malaika Winzheim zu seiner Nachfolgerin berufen. Sie wird ihre Stelle als Archivleiterin am 1. Februar im Haus Rottels an der Oberstraße antreten.

Die gebürtige Neusserin kehrt dazu aus Niedersachsen zurück, wo sie derzeit noch als Volontärin am Kulturanthropologischen Institut für das Oldenburger Münsterland, das im Museumsdorf Cloppenburg angesiedelt ist, arbeitet. Ihr Vertrag dort läuft zum Jahresende aus.

Für dieses Institut hatte die Volkskundlerin zuletzt ein Projekt über die Festkultur junger Menschen in der Gegenwart gesteuert. Im Archiv des Instituts war sie zudem für die Sammlung und Erfassung von Alltagsdokumenten verantwortlich.

Martin Flecken, der Vorsitzende der Stiftung Rheinisches Schützenmuseum Neuss , ist sich sicher, mit Malaika Winzheim eine kompetente und engagierte Mitarbeiterin gefunden zu haben. „Uns haben im Vorstellungsgespräch vor allem ihre Pläne für mögliche Projekte und den Ausbau des Archivs in den nächsten Jahren beeindruckt“, betont Flecken. Er ist davon überzeugt, dass die Archivleiterin mit Britta Spies, der Leiterin des Schützenmuseums, bestens zusammenwirken wird. Beide teilen sich eine volle Stelle, vertreten sich gegenseitig und ergänzen sich in der Projektarbeit. Vorrangig soll sich Winzheim aber um den Archivbestand kümmern, betont Jens Metzdorf, Geschäftsführer der Stiftung.

Malaika Winzheim studierte in Bonn Kulturanthropologie/Volkskunde und sammelte nach ihrem Abschluss Berufserfahrung in verschiedenen Archiven, Museen und Forschungseinrichtungen. Eine ihrer Stationen war auch das Rheinische Schützenmuseum, das sie 2019 im Rahmen eines Werkvertrags näher kennenlernte. „Es ist gut, dass sie Schützenerfahrung mitbringt“, sagt Britta Spies über die neue Kollegin. Das helfe beim Hineinwachsen in die neue Aufgabe.