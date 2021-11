Herbstsynode des Kirchenkeises Moers : Superintendent: Die Schöpfung bewahren

Moers Bei der Herbstsynode sprach Wolfram Syben unter anderem über den Klimawandel und sexualisierte Gewalt. Auf der Tagesordnung der 123 Synodalen aus 21 evangelischen Gemeinden stand der Haushalt 2022.

Zum Einsatz gegen den Klimawandel hat Superintendent Wolfram Syben bei der Herbstsynode Kirchenrkeises Moers aufgerufen. „Sie gehören zu den Entscheiderinnen und Entscheidern in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Arbeitsbereich. Bitte machen Sie den Einsatz für unsere Schöpfung zu Ihrer Sache“, sagte er an die Adresse der 123 Synodalen aus 21 Kirchengemeinden. Mit der Unwetterkatastrophe im Juli sei die zerstörerische Kraft des Klimawandels auch in Deutschland spürbar geworden, sagte Syben. Er wies auf „gute Entwicklungen zugunsten der Umwelt“ in den Gemeinnden des Kirchenkreises hin, beispielsweise eine Photovoltaikanlage und Regenwasserzisterne in Moers-Asberg, die Anpflanzung von 1000 Laub-und Nadelbäumen in Alpen sowie die Thematisierung von „Nachhaltigkeit“ durch die Erwachsenenbildung im Neuen Evangelischen Forum im kommenden Halbjahr. „Und es gibt natürlich noch etliche wertvolle Initiativen mehr in unserem Kirchenkreis. Dafür danke ich. Und wir brauchen noch viel, viel mehr. Bitte machen Sie mit!“, so der Superintendent.