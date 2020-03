Corona-Virus in Moers : Freiwillige Helfer in Zeiten von Corona

In der Adler-Apotheke helfen Pharmazie-Studenten bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln.

Drei Studierende unterstützen ab sofort den Ablauf im Labor der Apotheke. In diesem Fall bei der Herstellung von den stark nachgefragten Desinfektionsmitteln, während sich seine anderen Mitarbeiterinnen um die Herstellung von Salben und Kapseln auf Rezept kümmern. „Uns hat die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln überrollt. Wir waren ausverkauft, so dass wir auf die eigene Herstellung umgestiegen sind“, so Krivec, der mit Engpässen bei seinen Lieferanten zu kämpfen hat. Beispielsweise sind die handlichen Plastikflaschen knapp. „Wir nutzen jede Quelle. Dabei merke ich, wie wichtig Netzwerke sind, um sich gegenseitig auszuhelfen“, so Krivec, der dabei auch auf unerwartete Unterstützung gestoßen ist „Wir haben vier Fahrer, die die Arzneimittel nach Hause bringen. Wir erleben in dieser Zeit viele wunderbare Geschichten“, sagt Krivec. So stellte sich bei ihm spontan ein Mann mittleren Alters mit seinen Bewerbungsunterlagen als Fahrer vor. „Den haben wir sofort mit einem befristeten Vertrag eingestellt und können so unseren Service aufrecht halten“, so Krivec.