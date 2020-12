Leser-Aktion : Warum 2020 nicht alles schlecht war

Trotz Corona – und gerade deswegen – möchten wir zum Jahresende nach dem Positiven des Jahres 2020 suchen. Nach den persönlichen Erlebnissen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die uns vermitteln: 2020 war nicht alles schlecht.

In der Erinnerung der Menschen wird 2020 für immer mit dem Coronavirus und den damit verbundenen Einschränkungen verbunden sein – seien es ein ausgefallener Karnevalszug oder stornierte Urlaube, der viel zu kurz gekommene Austausch mit den liebsten Menschen, der selbst das Oster- und Weihnachtsfest prägte. Andere sind schwer erkrankt oder haben Liebste an Covid-19 verloren. Trotz alledem – und gerade deswegen – möchten wir zum Jahresende nach dem Positiven des Jahres 2020 suchen. Nach den persönlichen Erlebnissen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die uns vermitteln: 2020 war nicht alles schlecht. Vielleicht, weil Sie geheiratet haben, weil eine Freundschaft neu aufgeblüht ist, weil die Nachbarschaft funktioniert. Schreiben Sie uns, was Ihnen 2020 Gutes widerfahren ist per Mail an:

redaktion.moers@rheinische-post.de.