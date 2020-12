Alternativen zu Gottesdiensten : Heiligabend in evangelischen Gemeinden

Heiligabend in evangelischen Gemeinden

Grafschaft Alternativen zu Präsensgottesdiensten in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn.

Gottesdienste finden an Heiligabend nicht statt, aber alle evangelischen Kirchengemeinden in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort haben sich schöne Alternativen überlegt. Sie sollen es möglich machen, Heiligabend auch ohne Gottesdienste in oder um die Kirchen zu feiern.