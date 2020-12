Wertstoffhof in Moers : Viel Altpapier nach Weihnachten

Moers Kreislaufwirtschaftshof ist zwischen den Jahren für Kunden mit Termin geöffnet.

In der Weihnachtszeit fallen erfahrungsgemäß auch große Mengen an Papier und Kartons an. Die Verpackungen der Weihnachtsgeschenke wollen entsorgt werden und lassen so manche blaue Tonne überquellen. „Die erheblichen Mengen großer Kartonagen stellen uns bei der Abfuhr nach den Feiertagen stets vor ein Problem. Denn wenn sie von Schnee und Regen durchnässt sind, sind sie schwer zu verladen und reißen auseinander. Vom Winde verweht, bleiben auch gerne Papierfetzen liegen“, weiß Ulrich Kempken, Enni-Abteilungsleiter für Entsorgung und Reinigung.

Dabei gilt weiterhin: Wegen der Corona-Pandemie müssen Moerser Bürger vorab einen Termin vereinbaren. Das geht am schnellsten online über ein Formular auf www.enni.de. Heiligabend, Silvester und an den Feiertagen bleibt der Kwh geschlossen. Auch beim Altglas fallen zum Jahresende stets große Mengen an, die die Container im Stadtgebiet kaum fassen können. „Aus Altglas, das auf oder neben den Containern steht, werden jedoch schnell Scherben, die das Umfeld verschandeln und obendrein eine Gefahr darstellen“, sagt Kempken. Er bittet Moerser, mit der Entsorgung notfalls bis in den Januar zu warten, wenn sich die Lage entspannt hat. „Damit tragen Bürger auch zur Sauberkeit in der Stadt bei.“