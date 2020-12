Corona in Remscheid : Weihnachten 2020 wird digital

Remscheid Alle Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises verzichten zum Fest auf Präsenzgottesdienste und bieten Alternativen. Auch die Katholische Kirchengemeinde St. Bonaventura und Heilig Kreuz feiert Weihnachten online.

„Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt“, merkte Superintendentin Pfarrerin Antje Menn beim Pressegespräch am Montag in der Lenneper Stadtkirche an. Die Entscheidung, auf die bereits ausgearbeiteten Alternativen mit gut durchdachten Hygienekonzepten zu Heilig Abend, beispielsweise der große Open-Air-Gottesdienst auf dem Schützenplatz, doch zu verzichten, sei den Gemeinden nicht leichtgefallen, erklärte sie. Letztlich zählt Weihnachten zu den wichtigsten Feiertagen der Christen, an denen die Kirchen so gut gefüllt sind wie das ganze Jahr über nicht.