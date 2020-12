Leser-Aufruf : Leser-Aktion: Warum 2020 nicht alles schlecht war

Dinslaken / Voerde / Hünxe Das Jahr 2020 – das wird immer das Corona-Jahr bleiben. Es hat es nicht gut gemeint mit uns. Aber gibt es nicht auch etwas, wofür man dankbar sein kann? Etwas Schönes? Eine Hochzeit? Die Geburt eines Kindes? Augenblicke der Freundschaft? Ein kleines oder großes Glück? Schreiben Sie uns!

In der Erinnerung der Menschen wird das Jahr 2020 für immer mit dem Corona-Virus und den damit verbundenen Einschränkungen verbunden sein. Ein ausgefallener Karnevalszug, stornierte Urlaube, vor allem aber der viel zu kurz gekommene Austausch mit den liebsten Menschen, der selbst das Oster- und Weihnachtsfest prägte. Andere sind schwer erkrankt oder haben jemanden an Covid-19 verloren.

Schreiben Sie uns, was Ihnen in diesem Jahr 2020 Gutes widerfahren ist per Mail an:

dinslaken@rheinische-post.de.