Förderzusage für Moers : Stadt will leerstehende Ladenlokale mieten

Moers Die Stadt Moers erhält eine Förderung aus dem Sofortprogramm des Landes NRW zur Stärkung der Innenstädte und Zentren. Insgesamt 36 Ladenlokale in Erdgeschosszonen kommen infrage.

Der Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt hatten in Zusammenarbeit mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers (ISG Moers) und des Zentralen Gebäudemanagements die Beantragung auf den Weg gebracht. Im Juli wurde eine aktuelle Erhebung der Leerstände in der Innenstadt durchgeführt. Insgesamt 36 Ladenlokale in Erdgeschosszonen kommen demnach infrage. Die Wirtschaftsförderung spricht die Eigentümer der betroffenen Immobilien nun zunächst gezielt an und informiert über die Möglichkeiten und Chancen des Projekts. Potenzielle Interessenten können sich ab Januar 2021 melden. Der Finanzierungsplan sieht Gesamtkosten in Höhe von 266.587 Euro vor. Der Fördersatz des Landes beträgt 90 Prozent. Der Eigenanteil der Stadt Moers beläuft sich somit auf insgesamt 26.659 Euro. Interessenten können sich an die Wirtschaftsförderung wenden: wifoe@moers.de.