Konzert in Moers Kapellen : Brisinga spielt mystische Folk-Musik auf ungewöhnlichen Instrumenten

Die Folkband Brisinga vertonte isländische Geistergeschichten, dänische Märchen und flotte irische Tänze. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Rund 80 Besucher kamen zu dem Konzert in die Dorfkiche von Kapellen. nach drei Zugaben erklärten die Musikerinnen Drehleier und die irische Handtrommel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Ein Abendkonzert der besonderen Art erlebten am Samstag rund 80 Besucher in der evangelischen Dorfkirche in Kapellen. Knapp 90 Minuten lang präsentierte dort die dreiköpfige Essener Folkband „Brisinga“ auf ungewöhnlichen Instrumenten, kombiniert mit dreistimmigem Gesang vertonte isländische Geistergeschichten und dänische Märchen, flotte irische Tänze und mittelalterliche Klänge.

„Ich habe die Gruppe vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung in Essen gehört und fand sie einfach toll“, kündigte die Kapellener Kantorin Annelie Herrmann die aus den drei Musikerinnen Fanny Herbst (23), Fabienne Kirschke (27) und Sandra Schmitt (23) bestehende Band an. „Ich hoffe, die drei werden Ihnen ebenfalls gefallen.“ Das taten sie, und zwar schon mit ihrem ersten Lied, einem, von Fabienne an der Drehleier, Sandra am Cello und Fanny an der irischen Handtrommel Bodhran begleiteten, dreistimmigen Gesangsstück, dessen Rhythmus und Klang irgendwie an mystische, Indianergesänge erinnerte.

Auch mit einigen ihrer nachfolgenden Stücke blieben sie dem Mystischen treu. Viele davon entstammten der nordischen Sagenwelt und waren von den dreien selber vertont worden. So besangen sie zum Beispiel das Erscheinen eines isländischen Geistes, oder die beklemmenden Erlebnisse einer dänischen Legendengestalt im nächtlichen Moor. Daneben gab es aber auch fröhliche Tänze, gefühlvolle Liebeslieder und sogar eine rhythmisch beklatsche Beschreibung einer wilden Bärenjagd. Bei all dem kamen neben den bereits genannten weitere, teilweise recht ungewohnte Instrumente, wie eine irische Harfe, diverse exotische Flöten und eine schwedische Kniegeige namens „Nyckelharpa“ zum Einsatz.