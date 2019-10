Musik in Moers : Im Bollwerk 107 wird wieder gejammt

Miriam Schlünkes und Jan Krause wollen die Bollwerk-Sessions mit einem neuen Konzept beleben. Sie bieten Musikern eine Plattform und übernehmen die Moderation der Session-Abende. Los geht es am heutigen Freitag, ab 20 Uhr.

Ihr musikalisches Zuhause ist das Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 in Moers: Dort trafen sie sich zu Sessions mit anderen Musikern und tüftelten im Probenraum an eigenen Songs: Jetzt kehren Miriam Schlünkes und Jan Krause zurück und wollen die Bollwerk-Sessions mit einem neuen Konzept beleben. „Wir sind im Bollwerk 107 verwurzelt“, sagt Miriam Schlünkes, die sich musikalisch als Miredah einen Namen gemacht hat. Die erste Session, die sie zusammen mit Jan Krause organisiert hat, findet am heutigen Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr, in der Bollwerk-Kneipe statt. Ihre Sessions verstehen sich als offene Bühne für junge Musiker und Bands, die gerne mal auf einer Bühne stehen und vor Publikum spielen möchten. „Das heißt aber nicht, dass wir ältere Musiker kategorisch ausschließen wollen“, sagt Jan Krause. „Es geht uns darum, die Kulturszene zu fördern. In Moers gibt es nicht so viele Session-Möglichkeiten wie in den Großstädten“, erklärt der E-Gitarrist. Auch am Bollwerk 107 fanden fast ein Jahr lang keine Sessions mehr statt. „Wir sind optimistisch, dass die Leute Spaß an unserem Konzept haben werden und es einiges los sein wird“, erklären die beiden jungen Musiker, die die Moderation übernehmen werden.

Dies ist eine der Neuerungen: „Es sind geleitete Sessions. So wollen wir dafür sorgen, dass der Abend ausgewogen ist und mehrere Musiker die Chance haben, ihre Stücke und Songs vorzutragen.“ Bei jeder Bollwerk-Session wird es eine musikalische Eröffnung durch einen Musiker oder eine Band geben, die die neue Leitung eigens einlädt: Am heutigen Freitag übernimmt dies Jan Krause zusammen mit einem Bassisten und einem Schlagzeuger. Die Eröffnung soll den anwesenden Musikern helfen, warm zu werden und sich zu trauen, selbst auf die Bühne zu gehen. „Wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kümmern uns um aktive Wechsel zwischen den Jams“, sagt Krause, der ein Musikstudium an der Hochschule in Arnheim absolviert hat. Er spielt E-Gitarre in den Bands „Stone Pine“ und „Grebe“. „Ich interessiere mich außerdem für den Veranstaltungsbereich“, erzählt er. Miriam Schlünkes studiert zurzeit am Institut für Musik und Medien in Düsseldorf. Miredah ist das aktuelle Solo-Projekt der Gitarristin, die in Moers und der Region mit der Band „Brave New World“ unterwegs war. Zurzeit ist sie in einem Weltmusikensemble aktiv, dem „Jungen Ensemble Ruhr“. Sie hatte ebenso wie Jan Krause im Bollwerk 107 bereits mehrere Auftritte. Das Angebot, die Sessions neu zu beleben, hat beide gereizt. „Es wäre doch toll, die Szene aufleben zu lassen. Viele wandern ja in die Großstädte ab, weil es in Städten wie Moers schwierig ist, als Musiker Fuß zu fassen. Bei uns bekommen sie eine Plattform“, erläutert Miriam Schlünkes die Idee. Die Veranstaltung soll Musikern die Gelegenheit geben, sich untereinander zu vernetzen. „Und im besten Fall ergeben sich aus den Sessions sogar neue und feste musikalische Projekte“, hofft Jan Krause. Gejammt wird mit eigenen Instrumenten. Verstärker, ein Keyboard und ein Drum-Set stehen im Bollwerk zur Verfügung.