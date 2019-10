Kulturelle Bildung in Moers : Echte Freunde sind füreinander da

Am Freitag war Premiere: Entsprechend nervös waren die jungen Workshop-Teilnehmerinnen kurz vorher. Theaterpädagogin Claudia Bieber konnte sie beruhigen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Jedes Jahr, einmal in den Oster- und einmal in den Herbstferien, veranstaltet das Schlosstheater Moers einen mehrtägigen Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren.

In diesem Herbst ging es um das Thema „Freundschaft“. Acht Mädchen hatten sich diesmal dazu angemeldet und von Dienstag bis Freitag jeweils sechs Stunden lang unter der Leitung der 51-jährigen Theaterpädagogin Claudia Bieber eine gut 30-minütige Szenencollage zu dem Thema erarbeitet. Am Freitag zeigten sie das Ergebnis in einer abschließenden Werkschau vor Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden im Studio des Schlosstheaters am Kastellplatz. Einlass war um 14.30 Uhr. Entsprechend nervös waren die jungen Schauspielerinnen kurz vorher. „So“, verkündete Leiterin Claudia Bieber, nachdem sie mit einigen Mädchen zuvor ein gemeinsam gestaltetes Plakat mit der bunten Aufschrift „friends“ an den seitlichen Zwischenvorhang geheftet hatte. „Jetzt kommen wir erst einmal alle runter.“

Das war angesichts des unmittelbar bevorstehenden Auftritts leichter gesagt als getan. Doch schließlich fanden sich nach einigen choreografischen Konzentrationsübungen alle zu einem Sitzkreis zusammen und gingen die einzelnen Szenen noch einmal gedanklich durch. Dazu schlossen alle auf Kommando gehorsam die Augen. „Und jetzt sprechen wir alle zusammen: „Freunde sind immer für einander da.“ Wieder gehorchten alle. „Und jetzt stellen wir uns die Schulszene vor. Die ist mit weitem Abstand die schwerste von allen.“ Das stimmte. Während die übrige Handlung betont bewegungsorientiert war, verlangte die Schulszene ein paar längere Dialoge. „Die haben die Mädchen zum größten Teil selber per Improvisation entwickelt“, berichtete Claudia Bieber. „Ich musste sie nur noch ein wenig inhaltlich ergänzen.“ Amami war in diesem Fall besonders aufgeregt. Sie musste in der Schulszene eine Lehrerin spielen, die zwei ihrer Schülerinnen trotz allgemeinen Handy-Verbots beim Telefonieren erwischt hatte, und sie daraufhin zu einer Stunde Nachsitzen verdonnert sollte. „Du kannst das“, beruhigte sie die Leiterin. „Fehler kann jeder mal machen. Und wenn, dann passiert es eben.“

Info Die Theaterpädagogin und der Workshop Der Theaterworkshop war das erste Projekt von Claudia Bieber in Moers. Die 51-Jährige hat außer ihrer Ausbildung zur Theaterpädagogin in Neuss auch noch Schauspiel in Kiel und Tanz in Bochum studiert.

Mit dem Eintritt der ersten Zuschauer wurde es dann ernst. Die aufgeregten Mädchen warteten derzeit ganz mucksmäuschen still hinter dem Vorhang, bis plötzlich das Bühnenlicht anging und alle neben einander stehend zu sehen waren. „Freundschaft ist schön“, sagte eines der Mädchen. „Mit einer Freundin kann man gut spielen“, antwortete ein anderes.