Gastbeitrag in Moers : Filmvorführung nach 35 Jahren

Vor 35 Jahren erschien der Dokumentarfilm „Grauguß“ in Moers. Das Drehbuch schrieb seinerzeit die langjährige RP-Redakteurin Irmgard Bernrieder. Sie wirft im heutigen Gastbeitrag einen persönlichen Blick zurück.

An der Seite von Alfred Bangert fuhr ich hin und wieder über Land, zu Ausstellungsvorbesichtigungen, Theaterproben oder Kulturschaffenden des Altkreises Moers zwischen Rheinhausen und Xanten. Wie kann das 35 Jahre her sein, wo doch alles so nah noch und lebendig im Gedächtnis ist? Auch Anfang der Achtziger Jahre war die Welt nicht in Ordnung, aber sie wurde noch nicht von Rechnern im Takt von Algorithmen regiert. Geradezu märchenhaft ruhig waren die frühen 1980er Jahre in einer Lokalredaktion.

Des Fotografen Bangert ganze Leidenschaft gehörte Lichtbildern und bewegten Bildern, und die Kulturredakteurin Bernrieder hörte gerne zu. In seinen Geschichten wurde er ihr kenntlich. Unscharf als Kind in einem ostpreußischen Dorf und als Flüchtlingsjunge gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, aber scharf umrissen in seinen späteren Jahren als einer, der auch in seiner neuen Heimat am Niederrhein keine Wurzeln schlagen wollte, sondern in seinem „Hobby“ sich heimisch fühlte. Das was zunächst sein Wanderkino – 16mm-Kopien gängiger Filme, die er sonntags in Gastwirtschaften der Region aufführte – dann die eigene 8mm-Kamera und seine Filmarbeit als Chronist in niederrheinischen Dörfer. Als die Fernsehgeräte Einzug hielten in die Wohnzimmer, blieben seine Kinobesucher aus, also machte er die Dorfbewohner selbst zu Akteuren seiner Filme und filmte sie im Jahreslauf ihrer Feste: Schützen, Erstkommunikanten, Konfirmanden. Diese Filme schnitt er zu einer Art Jahresschau und führte sie zum Jahresende hin in den Wirtshaussälen vor. Der Ansturm war groß und brachte ihm trotz niedriger Eintrittspreise ein Taschengeld ein, das er in seine Foto-/ Filmausrüstung steckte.