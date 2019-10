Kindergarten zertifiziert : Die Kita Kleine Arche ist „Haus der kleinen Forscher“

Die Freude ist groß in der Kita „Kleine Arche“. Foto: Kirchenkreis Moers

Moers In Hülsdonk beschäftigen sich die Kinder mit dem Wald. Was sie in der Natur sammeln, wird auf dem Leuchttisch analysiert.

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) – mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Die evangelische Kindertageseinrichtung Kleine Arche in Moers-Hülsdonk, wurde nun schon zum vierten Mal zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert.

In diesem Jahr engagierten sich viele Kinder für Themen aus dem Bereich Naturwissenschaft. Das ganze Jahr über entdecken, forschen und entwickeln die Kinder neue Themen. Ihr natürlicher Forschergeist macht die Themenfindung für Projekte mit Einzelnen oder in Kleingruppen einfach. Aktuell beschäftigen sich die älteren Kinder mit dem Thema „Wald“. Einmal in der Woche, nach dem Frühstück, besteht die Möglichkeit den Vormittag im Wald zu verbringen. Nur sehr schlechte Wetterverhältnisse bringen den Plan durcheinander. Dann steht aber noch die Forscherhütte auf dem Außengelände der Kindertageseinrichtung zur Verfügung.

Für die pädagogischen Fachkräfte ist der Wald einer der innovativsten Bildungseinrichtungen im Vorschulalter. Durch den häufigen Aufenthalt in der Natur erleben und erfahren die Kinder die Umwelt in einer Intensität, die sie ein Leben lang prägt. Der Wald ist ein perfekter Bewegungsraum für Kinder. Auch Kinder mit motorischen Problemen können im Wald ihre Schwierigkeiten besonders gut ausgleichen. Der Wald bietet aufgrund seiner Struktur, vom gefallenen Stamm über Steine, bis zu Kuhlen und einer Vielzahl der Materialien wie Moos, Steine, Stöcke und Blätter unerschöpfliche Möglichkeiten zum Entdecken, Erforschen und Lernen. Die Kinder können im Wald Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln, aber auch ihre persönlichen Grenzen erleben.

Die Kinder der „Kleinen Arche“ lieben den Wald, wie sie immer wieder betonen. Sie lernen ihn zu achten und zu schützen. Wertvolle Schätze bringen die Kinder nach einem Waldtag mit in die Kindertageseinrichtung. Dort wird das Thema in vielen Bildungsräumen aufgegriffen. Im Atelier waren bisher die kreativen Waldgeister unterwegs und einige Kinder haben den „Birkenwald im Herbst“ von Gustav Klimt gemalt. Das Original malte Gustav Klimmt im Jugendstil im Jahr 1903Auf dem Außengelände der Kindertageseinrichtung entstanden Spinnennetze und in der Musik-AG tanzten die Kinder durch den Eulenwald, der vorher vom Müll befreit werden musste.