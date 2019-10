Cantare in der Dorfkirche Moers Repelen : Jeder Refrain weckt große Emotionen

Die Cantare-Ensembels begeisterten mit ihrem Programm großer Hits das Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten Dorfkirche von Repelen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Die Cantare Repelen präsentierte Hit- und Rock-Legenden in der Dorfkirche. Die war bis auf den letzten Platz gefüllt. Bei den Balladen floss so manche Träne – doch direkt mit dem nächsten Stück lockerte sich die Atmosphäre wieder.

Von Michelle Abts

Ob The Carpenters, Tina Turner, George Harrison oder Kelly Clarkson – sie kamen alle zu Wort. Mit dem Titel „Top 10 großer Pop-Legenden“ versorgte die Cantare Repelen am Samstag mit den Hits von gestern in der Repelener Dorfkirche. Die beiden Cantare-Ensembles Musical Collection und New Generation präsentierten die Hits meisterhaft.

Die New Generation Gruppe besteht aus Solistinnen im Alter von 20 bis 26 Jahren. Das Ensemble Musical Collection widmet sich bekannten Liedern aus Musicals, Filmen, Evergreens sowie Pop und Rock. Die Altersklasse der Sängerinnen ist breit gefächert: Frauen zwischen 20 und 80 singen in diesem Ensemble mit. „Seit 50 Jahren lang singe ich schon als Chorsängerin. Mit 16 Jahren habe ich damit durch meine Mutter angefangen“, sagt Marliese Brinkmann, Sängerin aus dem Ensemble Musical Collection.

Info So geht es weiter bei Cantare Repelen Das traditionelle Weihnachtskonzert am 17. Dezember um 19 Uhr in der Dorfkirche Repelen. Die traditionelle Neujahrsshow am 19. Januar um 17 Uhr im Kulturzentrum Rheinkamp.

Seit 1982 gibt es die Cantare Repelen; früher bekannt als „Frauenchor Repelen“. Mit insgesamt vier verschiedenen Gruppen begeistern sie nicht nur heimische Besucher, sondern auch auswärtige Gäste. „Wir haben gemerkt, dass das Interesse an moderner Musik immer weiter steigt. So haben wir 2007 unser neues Konzept „Cantare 2020“ entwickelt“, erklärt Brinkmann. Am meisten freute sich die Chorsängerin auf ihren Auftritt mit dem Lied „Somewhere over the rainbow/ What a wonderful world“, die als Auftakt des Konzertes dienten. Schon zu Beginn der Veranstaltung waren alle Sitzplätze besetzt und das Publikum wartete neugierig auf den Auftritt der beiden Ensembles. Der harmonische und klare Gesang der Musical Collection Gruppe harmonierte mit der Dorfkirche und so entstand eine besondere, gemütliche Stimmung. Nicht nur die Besucher feuerten die Ensembles durch Klatschen immer wieder an, sondern auch die Sängerinnen untereinander motivierten sich. Die Freude und der Spaß am Singen stand jedem einzelnen Mitglied des Cantare ins Gesicht geschrieben.

Eine Reise mit Höhen und Tiefen war durch die Titel-Auswahl vorprogrammiert: Mit getragenen Liedern wie „Bridge over troubled water“ von Simon & Garfunkel und „Stairway to heaven“ von Led Zeppelin rührte der Chor manchen Besucher zu Tränen und weckte alte Erinnerungen. „Son of the preacher man“ von Dusty Springfield und „Simply the best“ von Tina Turner lockerten die Stimmung kurze Zeit später wieder auf und luden zum Mitwippen und Mitsingen ein.