Mehrere Autos beschädigt : Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Moers

Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Moers

Moers Bei einem Verkehrsunfall in Moers sind am Freitag sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann hatte bei einem Auffahrunfall mehrere Autos zusammengeschoben.

Am Freitag gegen 17.40 Uhr hat sich auf der Rheinberger Straße in Höhe des Raiffeisenmarkts in Moers ein Unfall ereignet. Dabei wurden nach Angaben der Polizei sieben Menschen leicht verletzt.