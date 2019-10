Ehe- und Familienberatung in Moers : Wenn die große Liebe zerbricht

Eigentlich ist die Ehe ein Bund für die Ewigkeit. Doch häufig trennen sich die Partner vorzeitig. Eine Beratungsgruppe in Moers unterstützt die Teilnehmer dabei, sich das zu akzeptieren, was sich nicht mehr ändern lässt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Moers Selbsthilfegruppe der katholischen Kirche in Moers für Menschen, die sich vom Partner getrennt haben. „Wir lassen niemanden hängen“, verspricht Beraterin Nicole Wiethoff.

Wer eine Partnerschaft eingeht, der hofft, dass diese für die Ewigkeit hält. Doch manchmal, sagt Nicole Wiethoff von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) in Moers, sei die Realität eine andere. Eine Trennung könne sich für viele Menschen zu einem großen Problem entwickeln – an dieser Stelle setzt das Beratungsangebot der EFL an. Unter dem Motto „Mit der Trennung leben lernen“ trifft sich ab November eine Gruppe in Moers, die professionell betreut wird. „Es handelt sich dabei nicht um eine Selbsthilfegruppe“, betont Nicole Wiethoff, „sondern um ein gesteuertes, fachliches Angebot.“ Dieses richte sich an Menschen, die eine Trennung hinter sich haben – ganz gleich, ob sie verlassen wurden oder sich selbst aktiv getrennt haben. „Es geht dabei um die gegenseitige Unterstützung in der Gruppe, das Erleben ähnlicher Herausforderungen, die Bearbeitung von Trauer, Enttäuschung und Wut, die Entwicklung neuer Perspektiven und den Zugang zu eigenen Stärken und Ressourcen“, erklärt die EFL-Leiterin.

Die Beratung der EFL, die vom Bistum Münster unterhalten wird, „richtet sich an alle Menschen, unabhängig von Konfession oder sexueller Orientierung“, betont Wiethoff, „im Beratungszimmer gibt es keine Ausschlusskriterien.“ Die Diplom-Pädagogin bietet die Gruppe gemeinsam mit der EFL-Beraterin Renate Liebig an. Die Teilnehmer treffen sich bis Anfang März an acht Abenden.

Info Die meisten Ehen enden im fünften Jahr Statistik 2018 wurden in Nordrhein-Westfalen 34 602 Ehen geschieden, das waren 3,3 Prozent weniger als 2017. Die meisten Ehen endeten nach fünf Ehejahren (1749); nach sechs und sieben Jahren zogen 1709 Ehepaare den Schlussstrich. 5189 Ehepaare ließen sich nach über 25 Jahren und 94 Paare nach 50 oder mehr Ehejahren scheiden. (Quelle: IT.NRW)

Die Gruppe richte sich an Menschen, bei denen die Trennung unausweichlich feststehe oder bereits vollzogen sei. „Wir helfen, einen Umgang mit den Dingen zu finden, die nicht mehr zu ändern sind“, erklärt Wiethoff. Natürlich gebe es bei der EFL Angebote, damit es so weit überhaupt nicht kommt. „Wir bieten auch Einzel- und Paarberatungen an“, sagt die Diplom-Psychologin. Manchmal kämen zudem Ratsuchende mit Fragen, die man bei der EFL nicht beantworten könne. „Dann greifen wir auf unser Netzwerk zurück und vermitteln an andere Beratungsstellen“, sagt sie und ergänzt: „Wir lassen niemanden hängen.“ Die Gruppe „Mit der Trennung leben lernen“ trifft sich erstmals am Donnerstag, 21. November, von 18 Uhr bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 7. November, bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Moers, Essenberger Straße 6a, möglich, eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Nicole Wiethoff leitet die Ehe- und Familienberatung in Moers. Foto: Bischöfliche Pressestelle / Christian Breuer

Zu erreichen ist die Ehe-, Familien- und Lebensberatung telefonisch unter 02841 23730 oder per Mail an die Adresse efl-moers@bistum-muenster.de. Mehr Informationen gibt es auf der Seite www.ehefamilieleben.de im Internet.

(pbm/cb)