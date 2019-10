NS-Dokumentationsstelle Moers : Junge Wissenschaftlerin schreibt über NS-Verbrechen

Moers Zusammen mit der Moerserin Hanna Stucki konnte der Arbeitskreis Stolpersteine des Vereins „Erinnern für die Zukunft“ an der NS-Dokumentationsstelle der Stadt eine wissenschaftliche Arbeit feiern, die Neuland betrat.

Hanna Stucki hatte bei den Historikern der Universität Düsseldorf eine Masterarbeit zum Thema „Die Opfer der nationalsozialistischen Zwangseuthanasie aus Moers“ abgegeben, die jetzt mit „sehr gut“ beurteilt wurde. Ihre Arbeit, so die Einleitung, „soll ein erster Schritt dazu sein, die Opfer der Psychiatriemorde, die aus dem Altkreis Moers kamen, zu würdigen“. Von diesen Opfern, die für Moers auf mindestens 70 und für den Altkreis auf 300 Personen geschätzt werden müssen, konnte sie ein knappes Dutzend namentlich vorstellen, da für diese auch bereits Stolpersteine in Moers gelegt wurden und die Familien mit der Namensnennung einverstanden waren. Über seinen Arbeitskreis „Euthanasie“ bereitet der Verein „Erinnern für die Zukunft“ die Dokumentation „Krankenmorde am Niederrhein“ vor, die dann auch in Teilen die andere Rheinseite des Kreises Wesel einschließen soll.