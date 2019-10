Soziales in Moers : Das Neue Evangelische Forum ist ab sofort „Demenzpartner“

Die ältere Anruferin ist unsicher. Sie möchte einen Kurs zum Thema „Demenz“ belegen. An den Titel oder das Datum der Veranstaltung erinnert sie sich allerdings nur schwer. Für Mechthild Mench, Sekretariatsmitarbeiterin beim Neuen Evangelischen Forum Kirchenkreis Moers, stellt das eine alltägliche Situation dar.

Die Fachkraft freut sich, nun zu wissen, dass sie beim Telefondienst in der Erwachsenenbildungseinrichtung des Kirchenkreises Moers bislang vieles richtig gemacht hat: sensibel nachfragen, das vom Anrufer Gemeinte einkreisen, nicht mit dem in Vergessenheit geratenen konfrontieren. Die Grafschafter Diakonie schult die Mitarbeiter des Kirchenkreises Moers im Rahmen des Demenz-Partner Programms der deutschen Alzheimergesellschaft. Wissen über die richtige Ansprache und die Kommunikation mit Männern und Frauen, die möglicherweise unter einer beginnenden Demenzerkrankung leiden, vermittelte Albert Sturtz, Fachberater Demenz der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, bei einer Kompaktschulung an Mitarbeiter des Neuen Ev. Forums.

Gemeinsam mit ihrer Sekretariatskollegin Meike Brömmel, Erwachsenenbildnerin Dorothee Bartsch und der Chefin des Neuen Ev. Forums Karin Menzel absolvierte Mechthild Mench Anfang Oktober die Schulung. Das Neue Ev. Forum ist damit zertifizierter „Demenzpartner“. Weitere Inhalte informierten darüber, wie sich Symptome erkennen lassen, welche Hilfen es für betroffene Familien gibt, über die Ursachen und Formen der Erkrankung sowie Möglichkeiten der Vorbeugung. Leiterin Karin Menzel nimmt wichtige Erkenntnisse mit in ihren Arbeitsalltag: „Als Anbieter von Kursen und Seminaren sind wir auch in Kontakt mit möglicherweise erkrankten Menschen, daher tut es uns gut, Wissen für einen guten Umgang mit ihnen zu haben. Ich fände es gut, wenn auch Mitarbeitende in Supermärkten, Banken oder in der Verwaltung diese Kenntnisse hätten, da auch diese Kontakt mit Demenzerkrankten haben.“