Moers Festival : Moersify: Improvisierte Musik an ungewöhnlichen Orten

Das Moers Festival hat viele Facetten, eine davon ist das „Moersify“, bei dem einzelne Musiker oder Gruppen in Geschäften und an öffentlichen Orten kleine, kostenlose Konzerte geben. Eine Idee, die wieder gut ankam.

„Das hier ist irgendwie ein ganz anderes Erlebnis. Die Musiker sind viel näher, und man trifft an den verschiedenen Stationen immer wieder die gleichen Leute“, beschrieb eine Besucherin am Samstag ihre Anwesenheit im Hairdressing Salon Schwan am Kastellplatz. Dort hatten sich rund 40 Jazz-Fans zu einem Konzert des serbischen Trompeters Damir Bacinin und des neuseeländischen Saxofonisten Hayden Chisholm eingefunden. Dabei fesselte Damir Bacinin zunächst solo mit einer Fülle ungewöhnlicher Trompetentöne, die plötzlich vom Eingangsbereich her mit leisen Klängen von Hayden Chisholms Saxofon ergänzt wurden. „Ich wollte einfach eine Brücke zwischen dem Festivalgelände und der Moerser Innenstadt bauen“, erklärte Hairdressing-Chef Roland Schwan sein schon zum zweiten Mal stattfindendes „Moersify“-Engagement.