Wegen „Ironman 70.3“ in Duisburg : Einschränkungen im Busverkehr nach Moers

Für die Raddisziplin des Wettkampfes werden am Sonntag einige Straßen gesperrt. Foto: dpa/Peter Steffen

Moers/Duisburg Wegen der Sportveranstaltung können am 29. August Busse zwischen Duisburg und den westlichen Nachbarstädten nicht wie gewohnt fahren.

Am Sonntag, 29. August, kommt es zwischen 6 und 16 Uhr zu größeren Einschränkungen im Busverkehrsnetz zwischen Duisburg und den westlichen Nachbarstädten. Das teilt die Niag mit. Grund ist die Sportveranstaltung „Ironman 70.3“ in Duisburg und die in dieser Zeit laufende Raddisziplin. Einzelne Straßen und Straßenabschnitte in Duisburg werden bereits am frühen Sonntagmorgen für die Disziplin gesperrt.

Der Stadtteil Rheinhausen könne deshalb im genannten Zeitraum nicht angefahren werden, heißt es vonseiten des Verkehrsunternehmens. Mehrere Buslinien führen zudem Umleitungen, vereinzelt würden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Für die Einschränkungen und mögliche Verspätungen bitte man die Fahrgäste um Verständnis. Konkret kommt es auf diesen Niag-Linien zu Anpassungen:

Linie SB30 in Richtung Duisburg Die Haltestelle Marientor fällt in Fahrtrichtung Osteingang ersatzlos aus.

Linie 911 In Richtung Duisburg endet die Linie bereits an der Haltestelle Hochheide Markt. Für die Haltestelle Hochheide Markt wird zudem in Fahrtrichtung Moers eine Ersatzhaltestelle auf der Moerser Straße in Höhe Hausnummer 282 eingerichtet. Die Haltestellen Ottostraße bis Ruhrort-Verteilerkreis fallen in beiden Fahrtrichtungen ohne Ersatz aus.

Linie 912 Die Haltestellen Friedhofsallee bis Rheinhausen Markt fallen in beiden Fahrtrichtungen aus. In Fahrtrichtung Rheinhausen gilt das auch für die Haltestelle Hubertushof.

Linie 913 Die Haltestellen Kastellstraße und Heinrich-Kerlen-Straße fallen in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos aus.

Linie 914 Die Haltestellen Mevissen und Johanniter-Krankenhaus fallen in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos aus. Dasselbe gilt für die Haltestelle Paschacker in Fahrtrichtung Moers.

Linie 921 Die Haltestellen Kremerstraße, Lehmbruck Museum und Duisburg-Hbf.-Westeingang fallen in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos aus.

Linie 929 Von Moers kommend in Richtung Duisburg fahren die Busse planmäßig bis zur Ersatzhaltestelle Hochheide Markt auf der Moerser Straße in Höhe der Hausnummer 282. Ab dort fährt die Linie über die Autobahn 40 nach Duisburg und befindet sich ab der Haltestelle Schwanentor wieder auf dem Linienweg. In Gegenrichtung wird die gleiche Umleitung in umgekehrter Reihenfolge gefahren. Die Haltestellen Ottostraße bis Ruhrort-Verteilerkreis fallen ersatzlos aus. Fahrgäste mit dem Ziel Duisburg können an der Haltestelle Moers Königlicher Hof mit den Linien 914 und 921 zum Bahnhof Moers fahren. Von dort aus, heißt es, biete sich die Fahrt in Richtung Duisburg mit der RB31 der Nordwestbahn an. Die Bahn fährt stündlich zur Minute 28.