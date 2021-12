Feiertage in Düsseldorf : So haben Supermärkte und Bäckereien geöffnet

Keine Panik, wenn für das Festmahl noch etwas fehlt. In Düsseldorf kann in einem Supermarkt rund um die Uhr eingekauft werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Im Kühlschrank fehlt noch was, die Mutter möchte Blumen und wie fährt die Rheinbahn durch die Stadt? Hier die wichtigsten Infos für Heiligabend und die Weihnachtstage in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange und Holger Lodahl

Einkaufen Die Supermärkte und Discounter m Stadtgebiet dürfen an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr öffnen. Der Rewe-Supermarkt auf der Ankunftsebene des Flughafens hat an Heiligabend von 5.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag kann jeweils von 5.30 bis 22 Uhr eingekauft werden. Der dm-Drogeriemarkt im Hauptbahnhof hat an den Feiertagen von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Edeka-Supermarkt im Hauptbahnhof empfängt Kunden auch an Weihnachten rund um die Uhr.

Frische Brötchen und Kuchen bieten die Filialen der Bäckerei Puppe an Heiligabend von 6 bis 13 Uhr. Auch die Kamps-Geschäfte öffnen an Heiligabend um 6 Uhr morgens. Die letzten Backwaren werden in manchen Filialen um 12 Uhr (etwa an der Friedrichstraße) oder um 13 Uhr wie in der Altstadt an der Hafenstraße verkauft. Auch bei der Bäckerei Hinkel an Hohe Straße und Mittelstraße ist an Heiligabend um 13 Uhr Feierabend. Geöffnet wird erst wieder am Dienstag.

Für den Besuch bei Freunden oder Verwandten noch einen Blumenstrauß gibt es bei vielen Floristen. An Heiligabend öffnen sie von 8 bis 13 Uhr, bevor die Feiertagsruhe beginnt.

Rheinbahn Zu Weihnachten fahren viele Busse und Bahnen nach einem erweiterten Fahrplan. An Heiligabend gilt bis gegen 19 Uhr auf den meisten Linien der Samstagsfahrplan. Ab 19.30 bis gegen 4.30 Uhr ist der Nachtexpress alle 30 Minuten im Einsatz, auf den Buslinien NE1 bis NE8 und den U -Bahn-Linien U71, U72, U74, U75 und U79.

Am 25. Dezember um 5 Uhr startet im Anschluss daran der Sonntagsfahrplan. Die U79 endet in Richtung Duisburg dann noch bis 7.30 Uhr an der Haltestelle „Wittlaer“. In der folgenden Nacht gilt das reguläre Nachtexpress-Angebot wie am Wochenende. Am 26. Dezember sind alle Linien nach dem Sonntagsfahrplan im Einsatz.

Corona-Services Die Impfstellen der Stadtverwaltung bleiben an den Feiertagen geschlossen und öffnen erst am Montag wieder. Das städtische Testzentrum an der Mitsubishi Electric Halle öffnet am heutigen Heiligabend sowie morgen, 25. Dezember, von 9 bis 14 Uhr; am Sonntag, dem zweiten Feiertag, ist es allerdings geschlossen. Die städtische Corona-Hotline (Rufnummer 0211-8996090) ist heute und morgen von 9 bis 14 Uhr besetzt, am Sonntag aber nicht zu erreichen.