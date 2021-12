Sport in Wermelskirchen in Pandemie-Zeiten : Bewegung für Kinder an Haltestellen

Wermelskirchen Der SV 09 hat im Stadtgebiet zehn Stationen eingerichtet, an denen Kinder zur Bewegung eingeladen werden. Das Angebot endet am Samstag, soll aber im Frühling erneuert werden.

Toni balanciert vorsichtig auf den Mauern am großen Weihnachtsbaum. Der Siebenjährige achtet vorsichtig auf seine Schritte – und steigt damit in die Fußstapfen vieler Kinder vor ihm. Die Mauern, Stufen und Steine am Weihnachtsbaum sind ein beliebter Halt für Kinder zum Klettern und Balancieren. Das hat sich der SV 09/35 Wermelskirchen jetzt zu Nutze gemacht – und eine seiner zehn Bewegungshaltestellen genau an dieser Stelle untergebracht. Ein rotes Schild mit dem Slogan „Bleibt fit, macht mit“ und einem QR-Code lädt zum Anhalten und genauerem Hinsehen ein.

„Wir müssen doch in diesen Zeiten etwas anbieten“, sagt Sonja Robbe , Übungsleiterin beim SV 09/35. Viele Ideen sind während der Corona-Pandemie schon entstanden, um Kinder und Familien in Schwung zu bringen und zu halten. Die Bewegungshaltestellen sind ein weiterer Baustein – der gemeinsam mit Turnerbund und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entstanden ist. Deutschlandweit machen unzählige Vereine bei dem Projekt mit. Noch bis Samstagabend finden Kinder und Familien auch in Wermelskirchen die roten Schilder, für die Sonja Robbe extra eine Genehmigung im Rathaus eingeholt hat. „Aber wir wollen im Frühling mit neuen Links und Einladungen zurückkehren“, sagt Sonja Robbe.

Im ersten Anlauf hat sich der SV 09 für Standorte in der Innenstadt und im Eifgen entschieden. Zwei der Schilder hängen an der Carl-Leverkus-Straße, zwei am Spielplatz in der Schubertstraße, unweit der Sporthalle, zwei am Eifgen-Parkplatz und weitere am Spielplatz in den Hüpp-Anlagen und am Eifgen-Stadion. Sie lassen sich als Stationen eines Trimm-Dich-Pfades erkunden, aber auch einzeln entdecken – Kindergartenkinder, Grundschüler und auch ganze Familien können mitmachen. Von der Einladung zum Balancieren über das Einüben eines Tanzes bis hin zur Umsetzung eines Wurfspiels reichen die Anregungen samt Video und Erklärung an den Stationen. „Und die Kinder brauchen nicht mehr, als sie im direkten Umfeld rund um die Haltestelle finden“, erklärt Sonja Robbe.