Neue Illumination : So schön leuchtet das Moerser Schloss

So schön leuchtet das Moerser Schloss

Am Freitagabend, zum Sommerkonzert im Schlossinnenhof, wurden die Schlossfassade und die umliegenden historischen Gebäude zum ersten Mal in pinkfarbenes Licht getaucht.

Das Moerser Schloss erstrahlt ab sofort in neuem Licht: Am Freitagabend, zum Sommerkonzert im Schlossinnenhof, wurden die Schlossfassade und die umliegenden historischen Gebäude zum ersten Mal illuminiert. Die Beleuchtung ist Teil eines Moerser Mammutprojekts: Mehr als 14 Jahre Planung, Ringen um Entscheidungen und Umsetzung hat es gebraucht: In der vergangenen Woche haben Verwaltung und Politik den neu gestalteten Schlossvorplatz eröffnet. Entstanden ist unter anderem eine neue Veranstaltungsfläche vor historischer Kulisse; 1600 Quadratmeter Farbasphalt, 18 Bänke, 20 Lichtstelen, fünf Laubbäume, 24 große und 36 kleinere Sträucher sowie 60 Heckenpflanzen und 4500 Bodendecker gehören unter anderem zum Gesamtpaket. RP-Foto: nop