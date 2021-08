Mobile Impfstation auf Schlossvorplatz : Impfen „mit Musik“ kommt in Moers an

Impfen „mit Musik“ kommt in Moers an

MOERS Eine mobile Impfstation des DRK Niederrhein war am Samstag während eines Konzerts auf dem neu gestalteten Schlossvorplatz vor Ort.

Corona-Schutzimpfung, ja oder nein? Dafür sprechen der persönliche Schutz und der der Mitmenschen sowie Erleichterungen für die Teilnahme am allgemeinen sozialen Leben. Entscheidungen dagegen sind – wenn es sich nicht um Kinder handelt – neben speziellen Vorerkrankungen und Angst vor unkalkulierbaren Nebenwirkungen oft aber auch mangelnde oder gänzlich fehlende Mobilitätsmöglichkeiten. Letzteren versucht der Kreis Wesel jetzt seit gut einem Monat mit zwei mobilen Impfstationen des DRK Niederrhein entgegen zu wirken. Eine davon stand am Samstag während eines Open-Air-Konzertes der Berliner Jazz-Band „Time Rag Department“ von 11 bis 13 Uhr auf dem neu gestalteten Vorplatz des Moerser Schlosses und fand dort reges Interesse.

Bereits in der ersten Stunde nahmen insgesamt 14 Besucher das dortige Impfangebot in Anspruch. „Das ist für diesen Standort recht viel“, meinte dazu Alexandra Specht-de Fries. Sie war am Samstag mit einem Kollegen zusammen als zuständige Helferin nicht nur für den ordnungsgemäßen organisatorischen und verwaltungstechnischen Ablauf der Impfaktion verantwortlich, sondern behielt die gerade Geimpften auch anschließend noch eine Weile im Auge.

Matineekonzert am Samstag : Erste Veranstaltung auf neu gestaltetem Schlossplatz in Moers

Für Michael Wefelnberg darf es auch in weiterer Zukunft ruhig noch ein paar mehr solcher „niederschwelligen To-Go-Impfangebote“ geben. „Dann kommen die Leute auch“, ist er überzeugt. Das sah ein Ehepaar an diesem Samstag ähnlich. „Wir waren uns lange nicht schlüssig, ob wir das heute überhaupt machen lassen wollen“, bekannten die beiden 72 und 73 Jahre alten Moerser. „Wir hatten einfach zu große Angst vor den Nebenwirkungen. Aber da sich die Ansteckungsgefahr jetzt wieder so heikel verdichtet ...“ Das, so vermuteten die beiden, liege mit Sicherheit an den vielen Reiserückkehrern. „Die bringen das mit. Unserer Ansicht nach sollten die Leute im Augenblick überhaupt nicht verreisen, sondern lieber zu Hause bleiben. Aber das ist vielen nur schwer verständlich zu machen.“