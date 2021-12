Uhrschule vorübergehend geschlossen : Omikron-Fall an Grundschule in Moers

Omikron-Fall an Grundschule in Moers

In der Schülerschaft der Gemeinschaftsgrundschule in Moers ist eine Omikron-Infektion bestätigt worden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche positive PCR-Ergebnisse. Die Konsequenzen für Kontaktpersonen sind hart.

In der Schülerschaft der Gemeinschaftsgrundschule Uhrschule in Moers ist eine Omikron-Infektion bestätigt worden. Das hat der Kreis Wesel am Freitagvormittag mitgeteilt. Darüber hinaus lägen sowohl in der Schülerschaft als auch beim Schulpersonal zahlreiche positive PCR-Ergebnisse vor, deren Sequenzierung noch aussteht, heißt es.