Lehrgang bei der Niag : In sechs Monaten zum Busfahrer

Moers Weiterbildung zum Berufskraftfahrer bei der Niag startet im September.

Ob Berufswechsel oder Wiedereinstieg: Wer Interesse daran hat, Menschen am unteren Niederrhein mit Bus sicher und pünktlich von A nach B zu bringen, sollte auf das neue Angebot des Niag-Bildungszentrums schauen. Dort werden Frauen und Männer innerhalb von sechs Monaten an 75 Unterrichtstagen und 30 Tagen Praktikum zu Berufskraftfahrerinnen und -fahrern weitergebildet. „Der Bedarf ist bei unseren Unternehmen, wie bei praktisch allen anderen im ÖPNV sehr groß“, erläutert Marion Lätzsch vom Niag -Bildungszentrum die Situation. Sie beschreibt die Anforderungen an das Busfahren so: „Wir suchen engagierte und motivierte Teilnehmer, die sich vorstellen können, Freude am Busfahren zu entwickeln und mit einer humorvollen Auffassung des Alltagslebens stets kundenorientiert handeln. Neben voller Konzentration auf den Verkehr überzeugen unsere Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowohl mit der notwendigen Stressresistenz als auch mit Aufgeschlossenheit und Höflichkeit. Sie sind sich vor allem immer bewusst, eine hohe Verantwortung für die Fahrgäste zu haben.“