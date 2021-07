Ratingen : Fast 3000 Azubis legen ihre Prüfung bei der IHK ab

Trotz erschwerter Bedingungen in der Pandemie haben 90 Prozent der Prüflinge bestanden. Foto: dpa/Robert Michael

Ratingen/ Düsseldorf Fast 3000 Auszubildende aus der Region legten in den vergangenen Wochen ihre Prüfung bei der IHK ab. Trotz erschwerter Bedingungen durch die Pandemie ist das Leistungsniveau nicht gesunken.

() „Wir haben es geschafft, alle IHK-Abschlussprüfungen in der beruflichen Erstausbildung trotz Corona auch in diesem Sommer unter Dach und Fach zu bringen. Wir gratulieren allen erfolgreichen Teilnehmern herzlich zum Abschluss ihrer Prüfung“, freut sich Christine Mertens, Bereichsleiterin Aus- und Weiterbildungsprüfungen der IHK Düsseldorf. Insgesamt legten 2.989 Auszubildende ihre Abschlussprüfung vor der IHK Düsseldorf ab. Bestanden haben davon auf Anhieb rund 90 Prozent. Die Prüfungsergebnisse entsprachen denen der vergangenen Jahre: Trotz erschwerter Bedingungen durch die Pandemie sanken die Leistungen in den Abschlussprüfungen nicht. Diejenigen, die es im ersten Anlauf nicht geschafft haben, können ihre Ausbildung bis zum nächsten Prüfungstermin im Winter verlängern.