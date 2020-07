Moers : SPD Moers lässt die Jungen ran

Moers Lisa Neuhausmann (24), Paul Stucki (21) und Kyra Sänger (24) kandidieren für den Stadtrat.

Der SPD-Ortsverein Moers stellt zur Kommunalwahl 2020 ein neues Team von Ratskandidatinnen und -kandidaten zusammen. Mit Kyra Sänger, Lisa Neuhausmann und Paul Stucki treten drei Kandidaten für den Stadtrat an, die mit Anfang 20 neuen Wind in die Fraktion bringen.

„Nach ihrem Bachelor in Politik- und Rechtswissenschaften strebt die 24-Jährige aktuell ihren Master an. Sie kandidiert sowohl für den Stadtrat im Wahlbezirk Vinn als auch für den Kreistag.

Auch Paul Stucki kandidiert in seiner Heimat Moers-Hülsdonk für Stadtrat und Kreistag. Der 21-Jährige Lehramtsstudent engagiert sich seit Jahren im Fußballverein Rot-Weiß Moers und will zeigen, dass die jüngere Generation nicht nur kritisiert, sondern auch aktiv mitgestalten kann. „Die Kommunalpolitik bietet uns die Möglichkeit, direkt vor unserer Haustüre etwas zu verändern. Wir wollen nicht gegen die ältere Generation arbeiten, sondern mit ihnen zusammen gemeinsam stark sein.“

Für den Ratswahlkreis Asberg-Süd/Schwafheim tritt Lisa Neuhausmann an. Die 24-jährige angehende Lehrerin hat eine klare Vorstellung, in welche Richtung sich die Stadt Moers in den nächsten fünf Jahren bewegen muss: „Es wird Zeit, dass die bisherigen Ideen und Denkweisen aufgegriffen, überarbeitet und mit unseren modernen Vorstellungen verknüpft werden.“