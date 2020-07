Bürgermeister Lenßen über den Solarpark Mühlenfeld : Mosaikstein in Sachen Klimaschutz

Bürgermeister Harald Lenßen im Enni-Solarpark. Foto: Norbert Prümen

Der Solarpark der Enni in Neukirchen-Vluyn war der erste in der Region. Seit sieben Jahren liefert er Strom für fast 1000 Haushalte. Bürgermeister Harald Lenßen betrachtet den Park als wichtigen Teil des städtischen Konzepts zum Klima- und Umweltschutz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit 2013 ist der Solarpark am Mühlenfeld im Betrieb. Neukirchen-Vluyn war damit Vorreiter in der Region. Macht Sie das stolz?

Harald Lenßen Das macht mich natürlich sehr stolz, dass wir gemeinsam mit der Enni als erste Stadt in der Region ein klares Zeichen für erneuerbare Energien setzen konnten und knapp 1000 Haushalte mit dem dort gewonnenen Strom versorgen können. Neukirchen-Vluyn hat damit ein überregionales, regeneratives Leuchtturmprojekt gewonnen. Der Solarpark ist ein weiterer, wichtiger Mosaik-Stein in Sachen Klimaschutz in unserer Stadt.

Welche Bedeutung hat die Anlage für die Stadt Neukirchen-Vluyn – sowohl ökologisch als auch ökonomisch gesehen?

Lenßen Aus ökologischer Sicht passt der Solarpark Mühlenfeld hervorragend zu unserem Engagement in Sachen Klimaschutz. Der Solarpark produziert jährlich rund 3500 Megawattstunden elektrische Energie für ungefähr 940 Haushalte. Dadurch können rund 2400 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) gespart werden. Ökonomisch hat der Solarpark ebenfalls eine große Bedeutung für Neukirchen-Vluyn. Mit dem von Enni integrierten Energiepfad werden die Menschen eingeladen, regenerative Energiegewinnung live zu erleben. Der Energiepfad hat sich zu einem echten Anziehungspunkt entwickelt und sensibilisiert für das Thema. Dass er ein echtes Novum ist, zeigen nicht zuletzt auch die beiden Auszeichnungen. Damit können auch wir als Stadt werben – für Tourismus als auch für Klimaschutz! Die Enni ist ein wichtiger und verlässlicher Partner für die Stadt Neukirchen-Vluyn. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass die Stadt auch ökonomisch an dem Unternehmen beteiligt ist. Wenn das Unternehmen Enni erfolgreich ist, profitieren auch die Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Ausschüttung.

Sind weitere Solaranlagen in Neukirchen-Vluyn in Planung?

Lenßen Neben den bereits im Stadtgebiet installierten Photovoltaik-Anlagen, wie zum Beispiel auf dem Dach des Julius-Stursberg-Gymnasiums oder dem Kombibau in Vluyn, ist eine weitere Solaranlage an der A 40 in Planung. Die Enni führt diesbezüglich bereits Gespräche. Da wir aktuell vor Ort leider keine weitere Energie mit Windkraft gewinnen können, wollen wir verstärkt auf Solaranlagen und Photovoltaik setzen, um dieses Defizit zu kompensieren.

Wie wichtig sind für Sie persönlich die Themen Energiewende, Klima- und Umweltschutz?