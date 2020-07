Wegen Corona-Pandemie : Nelkensamstagszug steht auf der Kippe

Jubelnde Massen beim Nelkensamtagszug in Moers 2019. Solche Bilder wird es 2021 voraussichtlich nicht geben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Karnevalisten steht eine „Corona-Session“ bevor. Ob Sitzungen stattfinden können, ist ungewiss. Der KGK hat die Prinzenproklamation bereits ausgesetzt. Über dem Grafschafter Karnevalszug steht ein großes Fragezeichen.

Wie gut, dass erst am 15. Februar 2021 Nelkensamstag ist. So bleibt den Karnevalisten in der Grafschaft noch etwas Zeit der Hoffnung. Denn Stand jetzt könnte der Grafschafter Nelkensamstagszug, der bei gutem Wetter bis zu 120.000 Menschen anzieht, aufgrund der Corona-Schutzvorschriften nicht stattfinden.