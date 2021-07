IHK-Prüfung : Floristinnen liefern ihre blühenden Abschlussstücke ab

Erstmalig fand sowohl die praktische Prüfung als auch die feierliche Übergabe der Zeugnisse der Floristen im Hetjens-Museum in Düsseldorf statt.

Sieben Floristinnen haben ihre anspruchsvolle Prüfung vor der IHK Düsseldorf erfolgreich bestanden. Im praktischen Teil der Prüfung begaben sich die angehenden Floristinnen auf eine „Zeitreise“. Sträuße, Gestecke und weitere florale Arrangements entführten in die Zeit des üppigen Barocks, des verspielten Rokokos, in die Epoche des Art Déco und des Bauhauses. Die zu kreierenden Pflanzungen luden die Betrachtenden hingegen in den „Urban Jungle“ ein.