Moers: Gymnasiasten entdecken die Helden der Neuzeit in Europa

Gymnasiasten entdecken die Helden der Neuzeit in Europa

Hier geht es um Christoph Columbus: (von links) Adriana Gil, Kubilay Besir und Ceyda Südemer berichten an der Tafel von seinen Seereisen. Foto: dieker

Moers Am "Grafschafter" ging es um Columbus, da Vinci und andere Wegbereiter der Idee vom "freien Individuum". Staatskanzlei belohnte die Schüler mit einem Preis.

Die Mühe zahlte sich aus. Zum vierten Mal konnte das Gymnasium den Europaförderpreis der Staatskanzlei Düsseldorf in Höhe von 2000 Euro gewinnen. Jetzt wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Die Mentoren begrüßten die Gäste und gaben im Rahmen einer Podiumsdiskussion einen Überblick über die Vorläufer und "Helden" der Neuzeit - Christopher Columbus, Leonardo da Vinci, Martin Luther, Galileo Galilei und René Descartes. Sie hätten "gegen alle ,äußeren Autoritäten' die innere Selbstgewissheit des modernen Europas geprägt", hieß es auf einem Infozettel der Schüler. Einen besonderen Gruß an das Projektteam gab es per Post vom Ministerpräsident Armin Laschet. Er hob lobte das Engagement der Schüler und beglückwünschte das Gymnasium zu der erneuten Auszeichnung.