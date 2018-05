Moers: Volker Kuinke veröffentlicht zweites Album

Moers

Mit "The Moon on a Stick" legt das Projekt "Syrinx Call" sein zweites Album vor. Hier steht die Blockflöte nicht nur im musikalischen Mittelpunkt, sondern wird zur tragenden Säule der Genres Rock und Pop. Hinter dem Projekt steht der Moerser Musiker Volker Kuinke. Er ist in der Lage, die gesamte Farbenpalette der Blockflöte auszuspielen, die ganz hohen, brillierenden Töne, aber auch die sanften, tieferen und dunkleren. Gut zwei Jahre hat es gedauert, bis man die Aufnahme fertigstellen konnten. Produzent, Songschreiber und Multiinstrumentalist Jens Lueck hinterließ seine Handschrift, brachte sich zudem als Perkussionist, Keyboarder, Schlagzeuger und Sänger ein. Seine Partnerin Isgaard, übernahm mit ihrer feenhaften Stimme bei drei Titeln die Lead Vocals.