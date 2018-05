Rheurdt: Rheurdter sorgen sich um Wasserqualität

Rheurdt Mehr als die Hälfte des 62 Kilometer langen Trinkwassersystems besteht aus mittlerweile verbotenen Rohren. Sie sollen nun vier Mal schneller erneuert werden. Dadurch steigen die Wasserkosten.

Mit rund 60 Prozent besteht mehr als die Hälfte des 62 Kilometer langen Trinkwassernetzes von Rheurdt aus Asbestzementleitungen. Solche Rohre dürfen seit 1995 nicht mehr verwendet werden. In den zurückliegenden fünf Jahren kam es zu mehreren größeren Wasserrohrbrüchen. Beides zusammen hat die Stadt und Westnetz veranlasst, das Tempo der Erneuerung deutlich anzuziehen. Wie Wasserexperten jetzt dem Rheurdter Rat mitteilten, sollen in den kommenden zwei Jahren 2400 Meter an Trinkwasserleitungen durch moderne Rohre ersetzt werden. Das ist vier Mal mehr als der bisherige Jahresdurchschnitt. Da die Mehrkosten dadurch nicht durch den aktuellen Wasserpreis gedeckt seien, müsse bis auf weiteres mit einem Minus bei den Kosten der Trinkwassererzeugung und -lieferung gerechnet werden. Ob sich dieses Minus in höheren Wasserpreisen niederschlagen wird, konnten die Experten nicht sagen. An vier Probeentnahmestellen werde das Rheurdter Trinkwasser überwacht.