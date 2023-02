Krankenhaus in Moers Anerkannte Expertin für Brustkrebs und Tumorerkrankungen

„Bei diesem Schwerpunkt handelt es sich um die Königsdisziplin in der Gynäkologie“, so Chefarzt Peter Tönnies. Um die Anerkennung zu erhalten, seien zahlreiche Bedingungen zu erfüllen. So waren neben einer mündlichen Prüfung beispielsweise mindestens 100 organerhaltende und radikale Krebsoperationen an der weiblichen Brust gefordert.