Umbruch nach dem Abstieg So läuft der Neuanfang bei den Fußballern vom SV Vyma

Rund 30 Leute gehören dem Kader der C-Liga-Truppe, die in der Gruppe 1 auf Tabellenplatz sieben überwintert, an. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 24 Jahren. „Mindestens 16 Jungs sind regelmäßig bei den Spielen dabei“, so Thielen, der von „erfreulichen Zahlen“ spricht. Das sah in der vergangenen Saison noch ganz anders aus. Kapitän Maximilian Hans, Marc Kellendonk und Paul Ziegler erlebten den sportlichen Absturz als Spieler hautnah mit, blieben dem SV Vyma aber treu. Die Mischung stimme in dieser Spielzeit, meint Thielen. Jens Kremers ist der älteste Akteur im Kader. Der 41-Jährige kommt auf vier Einsätze. Die jüngsten Spieler könnten noch in der A-Jugend auflaufen. Sechs Youngster wurden im Sommer 2022 zu Frühsenioren erklärt. Der 18-jährige Joost Ziegler ist mit zwölf Treffern sogar der erfolgreichste Vollstrecker.