Im Seniorenstift Bethanien Moerserin feierte ihren 102. Geburtstag

Moers · Jakobine Mlineric wurde am 11. Dezember 1921 geboren. Die ehemalige Hauswirtschafterin zog im Frühjahr 2022 in die Einrichtung. Was ihr Glücksrezept für ein langes Leben ist.

19.12.2023 , 17:00 Uhr

Die 102-jährige Jakobine Mlineric (vorne) mit Tanja Meissner, Leitung des Seniorenstifts Bethanien, Tochter Helga van Dielen und Schwiegersohn Herbert van Dielen (v.l.). Foto: Bethanien Moers

Am 11. Dezember hat Jakobine Mlineric ihren 102. Geburtstag im Seniorenstift Bethanien gefeiert. Zur Feier des Tages überreichte ihr Tanja Meissner, Leiterin des Seniorenstifts, einen Strauß bunter Blumen, über den sich die Jubilarin sichtlich freute. Erst seit dem Frühjahr 2022 lebt die Seniorin in der Moerser Einrichtung. Bis sie 100 Jahre alt war, bestritt die gebürtige Bergheimerin mit der Unterstützung ihrer Tochter Helga und ihres Schwiegersohns Herbert van Dielen ihren Alltag noch allein. „Wir haben uns jeden Tag gesehen, gemeinsam gekocht und waren regelmäßig zusammen auf dem Wochenmarkt einkaufen“, sagt Herbert van Dielen. Und auch mit dem Umzug in das Seniorenstift änderte sich die enge Bindung nicht. „Ich bekomme regelmäßig Besuch von den Kindern“, betont die 102-Jährige. Angesprochen auf ihr hohes Alter erzählt die ehemalige Hauswirtschafterin mit einem Lächeln, dass es ein glückliches Alter sei, dessen Geheimrezept liebe Kinder wären.

(RP)