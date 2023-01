Straßenverkehr in Moers Streit zwischen Auto- und Radfahrer eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Die Auseinandersetzung zwischen dem Radfahrer und dem Autofahrer begann am Freitag gegen 13 Uhr auf der Florastraße. Die Streitigkeiten setzten sich an der Einmündung Florastraße/Essenberger Straße fort und eskalierten schließlich an der Einmündung Essenberger Straße/ Römerstraße, berichtete die Polizei.