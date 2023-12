Vorfall in Moers Patient greift Notärztin während Untersuchung an

Moers · Am Dienstagnachmittag wurde die Medizinerin zu einer Bushaltestelle an der Homberger Straße gerufen, weil dort ein Mann auf einer Parkbank zusammengesackt war. Was dann geschah.

13.12.2023 , 11:11 Uhr

Die Polizei nahm den 24-Jährigen mit zur Wache. Foto: dpa/Patrick Seeger

14.45 Uhr, zu einer Bushaltestelle an der Homberger Straße gerufen, weil dort ein Mann auf einer Parkbank zusammengesackt war. Während die Ärztin den 24-Jährigen aus Rheinberg medizinisch versorgte, schlug der ihr ins Gesicht. Nachdem feststand, dass sich der Mann nicht in einer gesundheitlichen Notlage befand, nahmen ihn Polizeibeamte mit zur Wache. Bei der Durchsuchung des Rheinbergers wurde Diebesgut sichergestellt. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

(juha)