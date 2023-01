Geburten in Moers Bethanien freut sich über Neujahrsbaby Charlotte

Die Geburt von Baby Charlotte war ganz besonders: Sie kam am 1. Januar um 20 Uhr als erstes Baby im Jahr 2023 im Krankenhaus Bethanien Moers zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf. Die glücklichen Eltern des Neugeborenen freuten sich über die reibungslose Geburt des Kindes und machten sich bereits einen Tag nach der Geburt auf den Weg nach Hause. Das Team der Geburtshilfe Bethanien betreute 2022 insgesamt 1.572 Geburten, darunter sogar an einem Tag vier Zwillingsgeburten – ein besonderes Erlebnis für die Klinik. „Wir freuen uns, dass sich so viele Eltern dazu entschieden haben, ihr Kind in unserer Klinik zur Welt zu bringen“, so Chefarzt der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe & Senologie, Dr. Peter Tönnies. „Gemeinsam mit der Kinderklinik sind wir ein personell und strukturell sehr gut aufgestelltes Perinatalzentrum für physiologische ebenso wie für auch für Früh- und Risikogeburten. Wir sind glücklich, dass wir so vielen Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen dürfen,“ ergänzt er. Tönnies, Gesundheits- und Krankenpflegerin Sevim Toprak, Mutter Katharina Rosenkranz und Vater Till Rosenkranz und Hebamme Annabel Krebbers freuen sich über die Geburt von Baby Charlotte. (v. l.) Foto: Bethanien