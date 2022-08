Gesundheitsversorgung in Moers : Neue Klinik am Bethanien

Neue Klinik am Bethanien

Gesundheitsversorgung in Moers

Moers Die Behandlung von Patienten mit Diabetes und Stoffwechselerkrankungen wird gebündelt. Der neue Chefarzt wechselt mit drei Kolleginnen aus Krefeld nach Moers.

Nicht nur ein neuer Chefarzt, sondern auch eine neue Klinik erweitern das Angebot im Krankenhaus Bethanien Moers . Was bisher als Schwerpunkt in der Klinik für Gastroenterologie & Onkologie geführt wurde, ist seit dem 1. August eine eigenständige Klinik. Mit der Klinik für Diabetologie & Endokrinologie soll die Behandlung von Diabetespatienten und Patienten mit mit Stoffwechselerkrankungen im Krankenhaus Bethanien gebündelt und weiter spezialisiert werden.

„Etwa 25 Prozent der Patientinnen und Patienten, die ins Krankenhaus kommen, sind an Diabetes mellitus erkrankt. Die Dunkelziffer an unerkannten Patienten sei hoch. Die Stoffwechselsituation muss erkannt und gegebenenfalls optimiert werden“, erklärte Chefarzt Ali Yüce. Häufig verlangsamt der Diabetes mellitus beispielsweise die Wundheilung und erhöht die Infektionsgefahr. „Diabetes mellitus ist eine komplexe Erkrankung, die wir in mehrere Typen unterscheiden. Dies unterstreicht die besondere interdisziplinäre Stellung des Fachs.“