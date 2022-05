Johannes-Rau-Haus in Moers : Awo-Seniorenzentren setzen Zeichen für die Ukraine

Moers Die Awo-Seniorenzentren haben auf den Wunsch, Solidarität auszudrücken, reagiert und gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Ideen entwickelt.

So entstand in der Einfahrt des Elisabeth-Selbert-Haus in Voerde ein Blumenbeet in den ukrainischen Nationalfarben. Blaue und gelbe Hornveilchen weisen darauf hin, dass man dort in Gedanken bei den Ukrainerinnen und Ukrainern ist. Im Johannes-Rau-Haus in Moers wurde besagtes Abendessen im blau-gelb dekorierten Speisesaal serviert, begleitet von ukrainischer Musik.