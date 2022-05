Pfingsten in Moers : Moers Festival kehrt zurück in die City

Festivalchef Tim Isfort, umgeben von Freunden und Förderern, die zum Gelingen des Moers Festivals 2022 beitragen wollen. Darunter die „Moersfriends“ Guido Lohmann und Michael Schroer sowie der neue Festival-Sponsor „Move-Autovermietung“, der Elektrofahrzeuge zur Verfügung stellen will. Der Rodelberg im Freizeitpark ist auch in diesem Jahr Festival-Spielort. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Moers Mehr als 200 Musiker aus 25 Nationen spielen vom 3. bis zum 6. Juni in der Festivalhalle am Solimare, am Fuß des Rodelbergs im Freizeitpark und am Gymnasium in den Filder Benden. Auch ein Händlermarkt öffnet wieder.

Nach zwei Pandemiejahren rückt das Moers Festival vom 3. bis zum 6. Juni wieder näher an die City heran – analog mit lustigen Walking-Acts und mobilen Musikeinheiten, aber mit dem Projekt „Moersland“ auch weiterhin digital. Seit der Nacht zum Donnerstag steht das Programm des diesjährigen Moers Festivals final: 205 Musiker aus 25 Nationen und zwei musikalische Roboter reisen zu Pfingsten an und unterhalten die Musikfreunde an verschiedenen Spielorten. Allein 42 Programmpunkte werden in der Festivalhalle am Solimare und am Rodelberg im Freizeitpark auf die Bühnen gebracht.

Geplant sind Konzerte in den Moerser Innenstadtkirchen, Aktionen und Diskussionen im Gymnasium in den Filder Benden, eine kleine Partyreihe findet in der Szenekneipe „Die Röhre“ an der Weygoldstraße statt – und im Bürgermeister-Büro erklingt Pfingsten ebenfalls Musik. Auch der Händlermarkt kehrt nach zwei Jahren zurück und wird an drei Standorten seine Zelte aufschlagen.

Info Wer kocht leckere Eintöpfe fürs Catering Ticketpreise Das Moers-Festival-Ticket als Vier-Tage-Pass kostet ab 159 Euro. Das Moerrz-Ticket kostet zwischen 25 und 35 Euro und ist vor allem für diejenigen geeignet, die Konzerte auf dem Rodelberg erleben möchten.

Camping Die Stadt Moers erlaubt in diesem Jahr wieder das Campen am Solimare. Es richtet sich vor allem an Besucher, die im Besitz einer Festivalkarte sind.



Catering Das Moers Festival sucht Helfer, die mit lecken Eintöpfen mit fürs Catering sorgen.

Eine logistische Herausforderung, wie Festivalchef Tim Isfort am Donnerstag bei der finalen Programmvorstellung am Fuße des Rodelbergs im Freizeitpark betonte. Der ist seit 2021 neuer Spielort des Moers Festivals und erhielt wegen seiner Nähe zum Streichelzoo kurzerhand die Adresse AmViehTheater. In Anbetracht des Krieges in der Ukraine will das Moers Festival deutlich Stellung beziehen.

„Kultur muss politisch sein“, betonte denn auch Mark Rosendahl, Aufsichtsratsvorsitzender der Moers Kultur GmbH, am Donnerstag. „Wir zeigen uns solidarisch mit der Ukraine und mit den Künstlern aus Russland, die in ihrem Land verfolgt werden. Wir wünschen uns, dass Frieden herrscht“, sagte er und benannte die Konflikte, die aktuell überall in der Welt herrschen.

Es sei richtig, das Festival auch in Krisenzeiten durchzuführen, befand Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, der zu den Förderern der Pfingstveranstaltung gehört und neben Michael Schoers (CAD) im Förderverein „Moersfriends“ aktiv ist. „Das Festival hat eine klare Botschaft und strahlt Freude aus“, sagte er.

Einer ganz anderen Frage gehen Tim Isfort und sein Team mit dem diesjährigen Motto auf den Grund, das behauptet: „This is not a jazz festival.“ Das thematisiert auch das diesjährige Plakat, auf dem sich 22 Brände in einem Wimmelkonterfei finden lassen. In der Virtuellen Realität des Moerslands können Interessierte dort als Avatar das 3D-Objekt des Plakats in über 600 Metern Länge durchschreiten, in die 50 Jahre andauernde Festivalgeschichte eintauchen oder im Format „At the same time“ alle Konzerte gleichzeitig erleben. Das wird auf analogen Wege wohl nicht möglich sein.

Ein Festival-Fokus liegt in diesem Jahr auf den „Discussions“, ein Schwerpunkt wird Israel sein. Was hat Pfingsten mit Schawuot zu tun? Und kann man von einer Musikalität des Talmuds sprechen? Das sind nur zwei Fragestellungen, die in Workshops behandelt werden. Ein spannendes Format präsentiert sich mit „ANNEX #1“ auf dem Schulhof des Gymnasiums in den Filder Benden: Dort entern Festivalmusiker mit ihren Gästen die Bühne und spielen frei und selbstbestimmt.