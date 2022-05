Kirche in Moers : „Brauchen eine neue Friedensethik“

Moers Welche Position nimmt die Evangelische Kirche zum Krieg in der Ukraine ein? Der frühere EKD-Vorsitzende Nikolaus Schneider bezog in der Stadtkirche Stellung.

Die Stimme des evangelischen Theologen Nikolaus Schneider hat Gewicht. In der Moerser Stadtkirche bezog der frühere EKD-Vorsitzende Postion zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, zu den Waffenlieferungen aus dem Westen und der christlichen Friedensethik, die 2007 in der EKD-Friedensdenkschrift nachzulesen ist. Muss die evangelische Kirche in Anbetracht des Kriegsszenarios mit allem Unerträglichen, was dieser Krieg zu bieten hat, ihre Position überdenken und sich neu ausrichten? Das war die zentrale Frage, um die es ging.