Theater in Moers : Schlosstheater zeigt die „Brutalität der Schönheit“

Paulina Neukampf inszeniert zum ersten Mal am Moerser Schlosstheater. Foto: Norbert Prümen

Moers Paulina Neukampf inszeniert das satirische Drama frei nach den Motiven des preisgekrönten Films „The Square“ von Ruben Östlund für das Moerser Stadttheater. Die Premiere ist am Donnerstag, 12. Mai, im Wallzentrum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Zum Ende der Spielzeit lädt Regisseurin Paulina Neukampf das Schlosstheater-Publikum in eine inszenierte „Ausstellung“ ein, in deren Mittelpunkt der Mensch selbst steht. Spielort ist das Wallzentrum in Moers, aber nicht in seiner Funktion als urbaner Konsumtempel vergangener Zeiten. Der Ort dient in der Inszenierung der Regisseurin als „das“ Museum für zeitgenössische Kunst.

Dort verhandelt sie an verschiedenen Stationen mit dem Ensemble des Schlosstheaters nicht nur das Thema „Soziale Kunst“, sondern vor allem Fragen über die individuelle Verantwortung des Menschen für andere und für sich selbst. „Was muss passieren, dass ich zur Menschlichkeit zurückkehre?“, fasst die Regisseurin, die erstmals am Schlosstheater arbeitet, das Konzept zusammen. Das Stück „Die Brutalität der Schönheit“, das am 12. Mai Premiere feiert, entstand nach Motiven des Films „The Square“ von Ruben Östlund. Das satirische Drama wurde 2017 bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt und gewann mit der Goldenen Palme den Hauptpreis des Festivals.

„The Square“ ist eine vier mal vier Meter große Markierung im öffentlichen Raum, die zugleich Kunstwerk, soziales Experiment und Versprechen sein soll. „Sie ist ein Zufluchtsort, ein geschützter Ort, an dem der Mensch in all seiner Fragilität Hilfestellung erhalten soll“, erläutern Paulina Neukampf und Sandra Höhne, Dramaturgin am Schlosstheater. Gleichzeitig wird der Beobachter/Zuschauer immer wieder herausgefordert, sein Handeln oder Nicht-Handeln zu hinterfragen, über sich und das Leben nachzudenken. „Es ist ein Triggern. Das Quadrat zwingt dazu, den Blick nicht abzuwenden, sondern einander anzusehen“, erklärt die Regisseurin ihre Idee.

Das Parkdeck gegenüber des Wallzentrums ist bewusst als Startpunkt der Inszenierung gewählt: „Es ist der gescheiterte Square, der Ort, an dem die Leute schnell ein Ticket ziehen, vorübergehen und keine Blicke für die anderen Menschen haben, die sich dort aufhalten“, betont Paulina Neukampf. Die Regisseurin bringt keine Bühnenversion der Filmvorlage zur Aufführung. „Es gibt etwa vier, fünf Originalszenen. Der Rest ist eine Stückentwicklung gemeinsam mit dem Ensemble“, erläutert Neukampf, die seit 2021 die Kinder- und Jugendtheatersparte „Jott“ am Theater Paderborn leitet.

Für sie bleibt am Ende die Frage: „Wie lässt sich ein elitärer Kunstanspruch auf eine Wirklichkeit anwenden, deren soziale Ungleichheit immer größer wird?“