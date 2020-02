Anwohner in Schwafheim : Protest gegen Sperrung der Düsseldorfer Straße

Moers-Schwafheim Die Enni plant eine halbseitige Sperrung der Düsseldorfer Straße, die erst im Frühjahr 2021 wieder aufgehoben werden soll.

„Das ist ein Problem“, sagt Anwohner Jan Fallack. Der Ortsverbandsvorsitzende der CDU erwartet ein Verkehrschaos in dem beschaulichen Ortsteil am Bergsee. „Es könnten über Monate hinweg bis zu 20.000 Fahrzeuge inklusive Schwerlastverkehr durch die Wohngebiete an der Waldstraße, dem Kirchweg, der Dorfstraße, dem Länglingsweg und dem Heideweg rollen“, so Fallack. Das sei nicht hinnehmbar: „Die Schwafheimer Bürgerinnen und Bürger sind durch die Verkehrssituation ohnehin bereits massiv belastet. Man sollte während der Baumaßnahmen zumindest den Durchgangsverkehr nach Moers bereits ab dem Gartencenter Schlösser über die Römerstraße um Schwafheim herum leiten.“