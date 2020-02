Interview Peter van der Zwaag : Hilfreiche Tipps für die Baumpflege

Moers Der Baumexperte leitet in seiner Familie bereits der fünften Generation von Gärtnermeistern ein. Gerade jetzt im Winter eignet sich die Zeit zum Baumschnitt – es gibt aber Ausnahmen.

Peter van der Zwaag Ich bin sozusagen mit Bäumen groß geworden: Der Zierpflanzenbau-Betrieb meiner Eltern war vom Wohnhaus über unseren Hof zu erreichen. Ich machte dann eine dreijährige Ausbildungszeit in einem Krefelder Zierpflanzenbaubetrieb. Nach einem Zwischenstopp in einem dänischen Betrieb in Arhus arbeitete ich dann neun Jahre in Neukirchen-Vluyner bei einem Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau. Dort umfasste ein großer Teil meiner Aufgaben die Pflege und Fällung von Bäumen und ich wollte meine Kenntnisse weiter ausbauen. Nach einem Jahr Ausbildung im Gartenbauzentrum im Essener Grugapark hielt ich dann stolz meinen Meisterbrief in der Hand. Und seit 2000 unterrichte ich an der Deula Rheinland in Kempen unter anderem den Umgang mit der Motorsäge. Seit elf Jahren bin ich nun zusätzlich selbständiger Unternehmer in meinem eigenen Betrieb für Baumpflege und Baumfällung.