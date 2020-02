Kinderbetreuung in Moers : Kitaplatz-Mangel: Was die Stadt jetzt plant

Moers Obwohl in Moers zusätzliche Plätze ausgebaut wurden und werden, läuft Moers der Entwicklung ständig hinterher. Die CDU sieht SPD, Grüne und Grafschafter in Erklärungsnot.

Bei der Frage, warum aktuell so viele Kitaplätze in der Grafenstadt fehlen, sieht die CDU-Fraktion vor allem das Bündnis für Moers (SPD, Grüne, Grafschafter) in Erklärungsnot. Beim Kindergarten Holderberger Straße könne seit Monaten kein Bauantrag gestellt werden, weil der vom Bündnis getragene Gestaltungsbeirat einbezogen werden musste, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claudia van Dyck in einer Mitteilung an die Presse. Eine städtebaulich verfeinerte Gestaltung dringend notwendigen Kindergartenplätzen vorzuziehen, sei keiner Familien zu erklären, die auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen ist. „Als CDU waren wir auch bereits vor zwei Jahren an der Seite von Bürgermeister Christoph Fleischhauer und der Fachverwaltung, kurzfristig einen neuen Kindergarten an der Mühlenstraße zu realisieren“, so van Dyck weiter. Der Standort sei sicherlich kein optimaler. „Aber ein vernünftiger, zumal landschaftlich durch Anwallung zum Parkplatz hin abgrenzt werden sollte.“ Auch dort habe das Bündnis die Verwaltung auf die Suche nach einem Alternativstandort geschickt, in dem Wissen, dass es diesen in der Innenstadt so nicht gibt.